PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 19 avril ATP Barcelone

Mon pronostic : victoire de Benoît Paire sur Federico Gaio (1.78) !

Cela fait presque deux mois que Benoît n’a pas remporté un match en simple sur le circuit ATP soit cinq défaites d’affilées. Et si c’était maintenant? Lors de ce dernier revers face à Jordan Thompson, on a vu de belles choses du côté du Français. Tout n’était pas parfait, certes, mais il a eu l’envie de remporter le match lors de ce dernier tie-break du troisième set. S’il continue sur ce chemin-là, l’Avignonnais va vite retrouver le goût de la victoire et je pense que c’est possible aujourd’hui. Gaio est 138e mondial et sort des qualifications alors qu’il a perdu lors de son dernier tour face à Ivashka après avoir battu le vétéran Tommy Robredo. L’Italien est donc totalement prenable et c’est pourquoi je vous conseille la victoire de Benoît pour une cote de 1.78 !



