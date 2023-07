PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 19 juillet - ATP Newport

Mon pronostic : Moutet bat Isner (1.80)

John Isner n'est plus ce qu'il était ! À 38 ans, le 126e mondial est très proche de la retraite après une belle carrière. À part le premier tour, ici à Newport, face à Alex Bolt, il restait sur une série de sept défaites d'affilée depuis sa demi-finale à Dallas en février dernier. Le point fort d'Isner était son service. Depuis quelque temps, il est moins efficace dans ce domaine et quand on connait la qualité de retour de Corentin Moutet, ça risque d'être difficile pour l'Américain. Avec son slice de revers, le Français va obliger Isner à plier les jambes, et ce dernier ne va pas aimer du tout. De plus, lors de Wimbledon, il avait éliminé dès le premier tour par Jaume Munar en quatre sets. Je me dis que si l'Espagnol a réussi à le battre, Moutet peut largement le faire aussi. Je vois une victoire du Français.

Pariez ici sur Isner-Moutet !