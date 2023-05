PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 19 mai – WTA 1000 Rome – ½ Finale

Mon pronostic : Rybakina bat Ostapenko en deux sets (2.15)

Elena Rybakina a montré de très belles choses durant ce tournoi et notamment lors de son duel contre Iga Swiatek. Alors oui, elle a profité de l’abandon de la Polonaise mais le 2e set a été une bien belle bataille et la Kazakhstanaise n’a pas tremblé dans les moments décisifs alors que la n°1 mondiale était encore en pleine possession de ses moyens. Alors même si la terre battue est loin d’être sa surface favorite, Rybakina a pris confiance avant ce duel contre Ostapenko. La Lettonne a passé pas mal de temps sur les courts de Rome avec trois succès en laissant échapper une manche contre Cirstea, Kasatkina et Badosa. La 20e mondiale a le mérite d’avoir une grosse référence sur ocre avec ce titre à Roland Garros en 2017. Elle mène dans les confrontions avec deux succès à Linz en 2019 puis à Eastbourne en 2021 mais cette année, Rybakina l’a battue en quart de finale de l’Open d’Australie. Je pense que cette dernière a passé un cap et est devenue quasiment injouable sur n’importe quelle surface. Je mise donc sur son succès, pourquoi pas même en deux manches pour une cote de 2.15.

