PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 19 octobre– ATP Anvers

Mon pronostic : Gasquet bat Stricker (1.92)

Miraculé face à Stan Wawrinka, Richard Gasquet s’est imposé en sauvant trois balles de match et est allé chercher une très belle victoire en cette fin de saison. Cette fois il est opposé à un autre Suisse, bien plus jeune. Dominic Stricker a seulement 20 ans et est un grand espoir du tennis helvète. Seulement, il peine à franchir le cap et ne pointe qu’à la 136e place mondiale. Alors qu’il est dans une période compliquée, cela ne l’a pas empêché de détruire Botic Van de Zandschulp en deux petits sets (6-2, 6-4). Il pourrait poser de gros problèmes à Richard qui a perdu contre des adversaires surprenants ces dernières semaines. Je miserais tout de même sur une victoire de Gasquet qui me paraît avoir le talent et l'expérience pour s’en sortir sur une surface qu'il apprécie et sur laquelle il peut très bien s'exprimer.

