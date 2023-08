PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 1er août

Mon pronostic : Tiafoe bat Karatsev en deux manches (1.80)

Frances Tiafoe sera dans son élément en night session à Washington. Le 10e mondial fait son entrée en lice cette nuit, lui qui n’a plus joué depuis Wimbledon et une défaite au troisième tour contre Dimitrov. L’Américain avait pris une leçon mais retrouve une surface qui lui correspond beaucoup mieux. Tête de série 2 de ce tournoi, il a de grandes ambitions et s’avance en tant que grand favori de ce duel face à Aslan Karatsev. Le Russe a battu Pannu en deux manches pour son premier tour. A part une demi-finale à Rome qui lui permet d’être toujours dans le top 100, l’actuel 75e à l’ATP n’a rien fait. Je pense que Tiafoe va facilement l’emporter, en deux sets, pour une cote de 1.80 !

