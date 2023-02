PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 1er février – WTA Lyon

Mon pronostic : Parks bat Martic (1.90)

Duel de génération entre Alycia Parks et Petra Martic pour ce deuxième tour à Lyon. La Croate de 32 ans a sorti très difficilement Kristina Mladenovic pour son entrée en lice en trois manches. Elle a serré le jeu dans les moments chauds du dernier set pour s’imposer. Cela va forcément laisser des traces chez une joueuse qui est en fin de carrière et a un bilan de trois victoires pour autant de défaites cette année. La jeune Américaine de 22 ans est en pleine confiance avec une fin de saison 2022 canon ponctuée de deux titres en Challenger à Andorre et Angers. Parks joue très bien en indoor, ce qui explique sa contre-performance lors des qualifications de l’Open d’Australie où elle s’est inclinée contre la pépite tchèque de 17 ans, Sara Bejlek. Je pense que la native d’Atlanta pourrait bien l’emporter aujourd’hui pour une cote de 1.90 !

