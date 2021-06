PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 1er juin Roland-Garros

Mon pronostic : victoire de Monfils contre Ramos-Vinolas (2.30) !

La Monf’ doit se faire plaisir. En mal de résultats depuis la reprise l’année dernière, Gael n’arrive pas à retrouver le niveau qui était le sien début 2020, période à laquelle il pointait à la 3e place à la Race. Grâce au classement gelé, il est toujours bien classé (15) à l’ATP et donc tête de série Porte d’Auteuil mais c’est un trompe l’œil. Le Français n’a gagné qu’un seul match cette saison. C’était à Lyon, sur terre-battue face à Seyboth Wild. Ses quatre dernières défaites ont cependant été serrées avec, à chaque fois, un dernier set décisif. Cela risque d’être une rencontre une nouvelle fois accrochée aujourd’hui sur le Suzanne-Lenglen face à Ramos-Vinolas. L’Espagnol est en forme cette année avec de très bons résultats sur ocre. Il a atteint la finale à Cordoba et a remporté le titre à Estoril au début du mois de mai. Je pense que Gael, poussé par le public, peut s'imposer. C'est un coup que je vous propose de tenter pour plus que ddoubler la mise !

