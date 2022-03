PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 1er mars – WTA Lyon

Mon pronostic : Garcia s’impose face à Giorgi (2.55)

C’est un duel qui s’annonce compliqué mais pas perdu d’avance pour Caroline Garcia ! La Française est un paradoxe, pouvant être très emballante mais aussi et surtout très inconstante. Capable de beaux exploits, elle n’arrive souvent pas à confirmer par la suite, comme en témoigne sa victoire face à Simona Halep en deux sets à Doha suivie d’un revers face à Gauff. Lyon reste un tournoi que Caroline apprécie et je crois sincèrement en ses chances aujourd’hui, avec, je l’espère, du monde dans les gradins pour la pousser. En face, Camila Giorgi ne va pas bien actuellement. L’Italienne a perdu ses trois derniers duels à Melbourne, Saint-Pétersbourg et Dubaï. Tout aussi irrégulière que son adversaire du jour, elle est capable de nous régaler comme de passer totalement à côté de son sujet. Je miserais donc sur un succès de Garcia. Un pari coté à 2.55.

