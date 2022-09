PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 1er septembre – ATP US Open

Mon pronostic : Kecmanovic bat Gasquet en 4 ou 5 sets (2.15)

C’est une rencontre qui pourrait durer un long moment. En démarrant tardivement sa saison sur dur, Richard Gasquet a peut-être adopté la bonne stratégie. Solide et reposé, le Biterrois réalise de belles choses sur les courts américains. Après avoir atteint les quarts-de-finale à Winston-Salem, il a fait le travail face à Taro Daniel en s’imposant en quatre manches lors du premier tour de l’US Open. Son expérience et la variation de son jeu pourraient donc pousser Miomir Kecmanovic jusque dans ses derniers retranchements. Le Serbe est un joueur d’une immense qualité. Il se déplace bien et frappe très fort, réalisant parfois des coups extraordinaires. Dans un match marathon, je pense qu’il aura plus d’essence que son rival du jour. Je le vois ainsi s’imposer en 4 ou 5 sets (2.15).

