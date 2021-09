PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 1er septembre - US Open

Mon pronostic : M. Giron bat D. Evans (2.00) !

Beaucoup d'Américains sont très en forme chaque année à domicile dans cet US Open et cela semble être le cas pour Marcos Giron. Le natif de Thousand Oaks en Californie a expédié Antoine Hoang au tour précédent et prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer à Flushing, notamment lorsqu'il joue sur des courts annexes ! Je pense réellement que l'Américain a de grandes chances de battre Daniel Evans, qui a été privé de Jeux Olympiques en raison d'une infection au Covid-19 et qui a beaucoup de mal à reprendre un bon rythme. Il a d'ailleurs avoué en conférence de presse avoir eu beaucoup de problèmes physiques à la fin de son match contre le Brésilien Monteiro. Je suis donc tenté de vous conseiller la victoire de Marcos Giron contre Daniel Evans pour doubler la mise (2.00) !

