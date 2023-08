PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 août – ATP Washington

Mon pronostic : Monfils bat Bublik (2.15)

Très belle rencontre à suivre ce soir entre Gaël Monfils et Alexander Bublik. On va forcément assister à un beau spectacle entre deux des joueurs les plus fantasques du circuit. La « Monf’ » s’est fait beaucoup de bien en remportant son premier match depuis Roland Garros. Il a sorti Fratangelo pour son entrée en lice ici à Washington et cette fois, il devra faire face à un vrai test contre Bublik. Le Kazakhstanais n’a pas joué depuis Wimbledon mais il a participé au double avec Griekspoor. Le 25e mondial a un ratio négatif sur dur cette saison. Il a beaucoup de mal à développer son jeu. Je pense donc qu’il y a un coup à faire pour Monfils dans ce duel. Je vous propose de parier sur sa victoire pour plus que doubler la mise !

