PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 2 février – WTA Lyon

Mon pronostic : Garcia bat Van Uytvanck et plus de 19,5 jeux (2.15)

Place à la « belle » entre Caroline Garcia et Alison Van Uytvanck qui vont s’affronter pour la troisième fois de leur carrière ici à Lyon. La Belge avait remporté la première confrontation en 2020 avant que la Française ne prenne sa revanche la saison dernière. Depuis, les choses ont changé et Garcia a passé plusieurs caps en atteignant la 4e place mondiale. Elle a glissé d’un rang après l’Open d’Australie qui reste une déception. « Caro » a bien réagi en s’imposant au premier tour face à Martincova. Chez elle, poussée par le public, elle devrait une nouvelle fois l’emporter mais ce ne sera pas facile. Van Uytvanck est une très bonne joueuse capable de varier les coups. Elle est tout à fait en mesure de poser des problèmes à Garcia. C’est pourquoi je miserais sur le succès de la 5e mondiale avec plus de 19,5 jeux dans la rencontre (2.15) !

