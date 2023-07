PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 20 juillet - ATP Newport

Mon pronostic : Anderson bat Humbert (2.25)

C'est un match piège pour Ugo Humbert ! Le Français se met la pression depuis le début de la saison sur herbe. Il comptait énormément sur cette surface pour se refaire la cerise, mais il n'a jamais réussi à jouer libéré. Le 40e mondial a été éliminé au premier tour à Wimbledon et au Queen's, et au deuxième tour à s-Hertogenbosch. Ce tournoi aux États-Unis ressemble à son ultime chance pour marquer des points ATP, et chercher une place de tête de série à l'US Open. Mais face à lui, il a un adversaire redoutable. À 37 ans, Kevin Anderson est sorti de sa retraite après son dernier match joué en mars 2022 à Miami. À Newport, le Sud-Africain joue sans pression, uniquement pour le plaisir, donc il est relâché. Ça lui donne des ailes. De plus, je trouve qu'il n'a pas perdu grand-chose de son formidable niveau de jeu sur gazon, lui qui a été finaliste de l'US Open en 2017 et de Wimbledon en 2018. Je redoute énormément ce match, la pression est sur le Messin et j'ai peur qu'il n'arrive pas à contrer Anderson.

Pariez ici sur Anderson-Humbert ici !