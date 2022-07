PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 20 juillet – WTA Palerme

Mon pronostic : Jeanjean prend un set à Sorribes Tormo (2.00)

Léolia Jeanjean a les arguments pour embêter son adversaire aujourd’hui. La Française réalise une année très solide et ne cesse de grimper au classement WTA. Elle a remporté six de ses huit matches depuis son retour sur terre battue, après un passage déjà très encourageant sur gazon. Sa palette complète et la qualité de ses lifts pourraient poser de sérieux problèmes à Sara Sorribes Tormo. L’Espagnole est efficace mais son jeu reste tout de même minimaliste. Malgré une réelle puissance physique, elle ne réalise que peu de coups gagnants. Faisant preuve d’irrégularité ces dernières semaines, il n’est pas impossible qu’elle concède un set à sa rivale aujourd’hui (2.00).

Mon pari de folie : victoire de Jeanjean (4.10)

