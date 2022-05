PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 20 mai – ATP Genêve ½ finale

Mon pronostic : Gasquet bat Sousa en deux manches (2.00)

Qualifié pour le dernier carré à Genève, Richard Gasquet se fait plaisir en Suisse. Il s’agit de sa première demi-finale depuis celle à Umag l’année dernière. Il s’était incliné en finale contre Alcaraz. Je pense qu’il va de nouveau aller disputer un titre. Il s’est montré très convainquant en pratiquant un très beau tennis depuis le début de la semaine en éliminant Millman, Medvedev et Majchrzak sans perdre une seule manche. Il est en pleine confiance et part largement favori de ce duel contre Sousa. Le Portugais, 79e mondial, a battu Andujar, Basilashvili et Ivashka. Il a remporté le tournoi de Pune puis il n’avait remporté que six rencontres lors des dix-huit qui ont suivi jusqu’à Genève. Je pense que Richard a toutes les armes pour le battre et même en deux sets pour doubler la mise.

