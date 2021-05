PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 20 mai WTA Parme

Notre pronostic : victoire d’Anisimova face à Gauff (2.00)

C’est la jeune génération américaine qui s’affronte aujourd’hui pour une revanche de la finale de l’US Open junior de 2017. Cori Gauff n’avait alors que 13 ans et s’était inclinée face à sa rivale en deux sets. La jeune joueuse en a 17 aujourd’hui et réalise une saison intéressante avec des demi-finales jouées à Adelaïde et à Rome même si son parcours en Italie aurait pû s’arrêter plus tôt. En effet, elle avait perdu le premier set contre Barty avant que l’Australienne n’abandonne. Pour Anisimova c’est plus compliqué depuis quelques saisons. Elle a souffert d’un deuil familial et a eu du mal à s’en remettre. Cela semble aller mieux cette année et je sens qu’elle va revenir à son meilleur niveau. C’est pourquoi je pense qu’elle pourrait s’imposer. Un pari qui pourrait vous permettre de doubler la mise (2.00) !

