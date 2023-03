PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 20 mars - WTA Miami

Mon pronostic : E. Mertens bat A. Parks en trois sets (3.65) !

On se projette déjà sur le premier tour Masters 1000 de Miami et sur ce duel entre Elise Mertens, 39ème joueuse mondiale et Alycia Parks, 56ème à la WTA. Je suis un peu déçu par la trajectoire que prend la carrière de l'Américaine : lorsqu'elle a battu Caroline Garcia en finale du tournoi de Lyon il y a quelques semaines je me suis dit qu'elle confirmerait rapidement sur le circuit. Hors, depuis, elle n'a remporté qu'une seule rencontre. En face, la Belge reste sur une défaite d'entrée à Indian Wells mais elle a l'expérience de ce genre de rendez-vous. Je me dis que Parks sera soutenue par le public floridien donc je la vois bien prendre un set et je mise sur une victoire de Mertens en trois manches (3.65) !

