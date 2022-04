PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 21 avril – ATP Belgrade

Mon pronostic : Kecmanovic bat Djokovic (2.45)

Le numéro un mondial a laissé de la gomme sur le court hier lors de sa rencontre contre Djere. Djokovic s’en est sorti en trois manches avec deux jeux décisifs dans les deux derniers sets. Forcément il manque encore de rythme et là il devra tout de suite enchaîner face à Kecmanovic aujourd’hui. La programmation est étonnante et le jeune Serbe pourrait en profiter. Le 38e mondial a batttu Millman et Gasquet lors des tours précédents et progressent de mois en mois. Je pense qu’il pourrait causer de gros soucis à « Djoko » et pourquoi pas l’emporter. Un pari coté à 2.45 !

Pariez sur Djokovic – Kecmanovic ici !