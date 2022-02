PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 21 février – ATP Acapulco

Mon pronostic : Fritz bat Mannarino en trois manches (3.35)

Début du tournoi d’Acapulco aujourd’hui avec notamment une belle rencontre à suivre entre Mannarino et Fritz. Le Français continue son bon début de saison. Il a tenu tête à Reilly Opelka à Delray Beach en prenant une manche au géant américain. Adrian est capable d’embêter beaucoup de joueurs du circuit et je pense que ce sera le cas face à Fritz. 16e à l’ATP, le jeune joueur de 24 ans a atteint son meilleur classement en carrière et est favori pour ce duel. Il a été très intéressant à l’Open d’Australie avec une défaite en cinq sets contre Tsitsipas. A Dallas il n’a pas réussi à confirmer en ne remportant qu’un match à Dallas. Cependant je le vois gagner tout à l’heure. Je pense qu’il perdra une manche contre Mannarino. Un pari coté à 3.35 !

