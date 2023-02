PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 21 février - ATP Marseille

Mon pronostic : Barrère et Rinderknech gagnent (2.60)

Deux Français pour le prix d'un à l'Open 13 de Marseille ! Grégoire Barrère, 58e mondial est opposé au Suisse Marc-Andréa Huesler, 48e au classement ATP. Le Français est dans une grande forme avec un huitième de finale à Rotterdam et un quart de finale à Montréal où il a été battu par Holger Rune. Cette semaine, il est sur le meilleur classement de sa carrière, ce qui n'est pas anodin. Il prend de la maturité et il faut être très costaud pour le battre. S'il réussit à gérer le retour de service du Suisse, le Français pourra dicter les échanges et aura de grandes chances de remporter ce match. Je le trouve supérieur à Huesler.

De l'autre côté, Arthur Rinderknech (72e) est opposé à un autre Suisse, Leandro Riedi. Le Français n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, mais ce serait une grosse contre-performance de perdre face au 133e mondial, qui n'a pas joué depuis près de cinq semaines et l'Open d'Australie. De plus, les conditions indoor devrait favoriser Rinderknech et son service. C'est un bon tirage pour le Breton. Il doit se servir de ce match pour se rassurer et qu'il doit absolument gagner. Je vois également le Français sortir vainqueur de ce duel.

Pariez ici sur Barrère - Huesler et Rinderknech - Riedi !