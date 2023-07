PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 21 juillet - Palerme WTA

Mon pronostic : Sherif bat Osorio (1.98)

Ce duel entre deux joueuses très accrocheuses promet d'être particulièrement équilibré ! Camila Osorio a montré de belles choses dans ce tournoi de Palerme contre Fiona Ferro et Erika Andreeva. La Colombienne a su imposer son jeu à ses rivales en finissant par dérouler après un premier set serré. Mais s'il y a bien une adversaire capable de la faire déjouer, c'est Mayar Sherif. L'Egyptienne est une véritable athlète et a tendance à envoyer des balles très hautes, ce qui obligera Osorio à jouer par-dessus l'épaule. Très forte sur terre, la 38e mondiale a l'occasion de grimper encore au classement WTA. Sa grinta et sa puissance pourraient bien lui permettre de s'imposer et, pourquoi pas même, d'aller au bout dans ce tournoi.

Mon pari de folie : Sherif bat Osorio en 3 sets (4.30)

Pariez sur Osorio - Sherif ici !