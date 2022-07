PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 21 juillet – WTA Palerme

Mon pronostic : Garcia bat Cocciaretto en deux manches (2.20)

Caroline Garcia a très bien géré son premier tour ici à Palerme. Après avoir perdu la première manche face à Chloé Paquet, la Lyonnaise a accéléré pour aller chercher plutôt tranquillement les deux suivantes et s’imposer. La 48e mondiale est dans une très grande forme avec une demi-finale à Lausanne et de bons résultats sur gazon. Méfiance tout de même pour aujourd’hui avec cette rencontre contre une Italienne. Elisabeta Cocciaretto évolue donc à domicile et a écrasé Sara Errani au tour précédent (6-0, 6-1). A seulement 21 ans, la 111e à la WTA vise une entrée dans le top 100 après des résultats convaincants cette saison : quart de finale à Budapest, finales aux Challengers de Makarska et d’Antalya 4 ainsi que des titres à ceux d’Oreias et de Grado. Seulement, elle vient de se retirer du tableau en double et pourrait être gênée à la cuisse. Je miserais donc sur une victoire en deux sets de Caroline Garcia pour une jolie cote de 2.20 !

Pariez sur Cocciaretto – Garcia ici !