PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 21 juin – ATP Eastbourne

Mon pronostic : Mannarino bat Evans (2.65)

C’est un duel qui pourrait bien durer un long moment. Adrian Mannarino doit avoir l’impression d’être un chat noir en ce moment. Alors qu’il avait atteint les demi-finales à S-Hertogenbosch et devait bénéficier d’un special exempt pour Wimbledon, celui-ci a finalement été attribué à Andy Murray. De plus, s’il s’entrainait à Majorque pour préparer son tournoi, il a finalement été inscrit malgré lui à Eastbourne et a donc dû partir expressément en Angleterre. Une préparation donc très compliquée pour le Français qui, malgré tout, affiche une forme physique étincelante ! Avec une précision redoutable sur herbe, il pourrait poser beaucoup de difficultés à Daniel Evans aujourd’hui. Le Britannique a, certes, une palette plus complète que son adversaire du jour mais manque de puissance dans ses coups. Dans un match rallye, je vois Mannarino s’imposer au bout du suspence. Un pari coté à 2.65.

Mon pari de folie : Mannarino s’impose en trois sets (4.80)

