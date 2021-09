PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 21 septembre ATP Metz

Mon pronostic : U. Humbert bat A. Murray en trois manches (3.45) !

C'est l'affiche qui escite tout les observateurs aujourd'hui au Moselle Open. Ugo Humbert, l'un des meilleurs joueurs français cette saison, affronte la légende Andy Murray. L'Ecossais sort d'une semaine très compliquée avec une défaite au deuxième tour du challenger de Rennes. Malgré tout, Andy est toujours capable de coups d'éclat comme il l'a prouvé au premier tour de l'US Open en emmenant Tsitsipas au cinquième set. Ugo, lui, fait face à un double défi : il n'a jamais brillé à domicile et il n'a pas joué depuis longtemps. Je vous conseille donc trois paris : victoire d'Humbert (1.58), trois sets dans le match (2.05) et, pour les plus joueurs, succès du français en trois manches (3.45) !

Pariez sur Murray - Humbert ici