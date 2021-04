PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 22 avril WTA Istanbul

Mon pronostic : victoire de Ferro sur Zvonareva en deux sets (1.96)

Match très déséquilibré à suivre sur la terre battue d’Istanbul. La Française adore cette surface et ça se voit. En mal de résultats en début d’année, elle m’a fait mentir et impressionné face à Martic au premier tour. En cas de victoire aujourd’hui elle serait sûre d’entrer dans le top 50 à la WTA. En plus, le tableau semble ouvert pour qu’elle aille loin. Pas question pour elle de rater son match. Attention tout de même à Zvonareva qui l’a battue à Saint-Pétersbourg récemment mais c’était sur dur et en Russie. L’ancienne numéro 2 mondiale n’est plus au même niveau et pointe à la 115e place au classement. C’est pourquoi Fiona part largement favorite et ce serait une contre-performance de ne pas passer au tour suivant. Je vois donc la Française s’imposer facilement en deux sets pour presque doubler la mise (1.96) !

Pariez sur Zvonareva - Ferro ici !