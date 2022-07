PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 22 juillet – WTA Palerme

Mon pronostic : Parry s’impose face à Begu (2.50)

Les cotes de ce duel me paraissent surprenantes. Diane Parry confirme qu’elle a bien franchi un cap depuis son troisième tour à Roland-Garros. Après une saison aboutie sur herbe, atteignant le même stade à Wimbledon et le dernier carré au Challenger de Gaiba, la Française a réussi son retour sur terre battue. Malgré une élimination d’entrée à Lausanne, elle avait formidablement tenu tête à Belinda Bencic. Décrocher le titre à Parlme n'a donc rien d'illusoire, notamment suite à sa très belle performance face à la tête de série n°2, Yulia Putintseva, hier. Son jeu aussi puissant que technique pourrait bien faire une nouvelle victime aujourd’hui. En effet, Irina Begu est également en confiance mais connait des difficultés dans ce tournoi. Il lui aura fallu trois sets et plus de deux heures pour écarter Bassols et Dodin. Je ne la vois pas tenir contre une rivale en si grande forme.

