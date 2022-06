PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 22 juin – ATP Majorque

Mon pronostic : Bonzi bat Shapovalov (2.35)

C’est peut-être le moment où jamais pour Benjamin Bonzi de réaliser l’exploit. Le Français joue bien actuellement. Avec trois victoires en quatre rencontres depuis le début de la saison sur herbe, il nous prouve qu’il est capable de belles choses. Le cinquante-sixième joueur mondial a gagné en rigueur et en constance, ce qui me rend optimiste pour ce duel. Surtout face à un Denis Shapovalov aussi peu en jambes. Le Canadien broie du noir depuis plus d'un mois et reste sur cinq revers d’affilée. Il va, de plus, perdre ses points acquis l’année dernière à Wimbledon, en atteignant les demi-finales, ce qui conduira à une grosse chute au classement ATP. Atteint psychologiquement, ce duel dépendra finalement de son état d’esprit au moment de jouer. Il suffit que Bonzi le fasse douter très vite pour potentiellement prendre le large et il en est capable. Je vous propose donc de miser sur un succès du Français. Un pari coté à 2.35.

