PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 22 septembre ATP Metz

Mon pronostic : A. Murray sort V. Pospisil en trois manches (3.50) !

Immense respect pour ce que réalise l'Ecossais actuellement ! Andy Murray, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis, continue à jouer malgré une grosse opération à la hanche qui l'empêche de retrouver son meilleur niveau. Certes, le Britannique a du mal à enchaîner les rencontres physiquement mais son coup d'oeil et sa science du jeu peuvent toujours faire la différence. Ce match contre Vasek Pospisil sera délicat. Le Canadien adore jouer en indoor et ne fera aucun cadeau. Mais j'ai envie d'y croire donc je vous propose de miser sur une victoire de Murray en trois manches (3.50). Je conseille aux plus joueurs d'entre vous de tenter un énorme coup de folie : Pospisil remporte la première manche (7-6) mais Andy gagne le match : cote de 23 !

