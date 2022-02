PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 23 février ATP Dubaï

Mon pronostic : N. Djokovic bat K. Khachanov en trois sets (3.65) !

Deuxième match de l'année pour le Serbe ! Novak Djokovic, facile vainqueur de Lorenzo Musetti au premier tour, sera opposé à un adversaire bien plus fort aujourd'hui. Karen Khachanov, 26ème joueur mondial, reste un joueur redoutable et il a déjà battu le numéro un mondial en finale à Bercy en 2018. Je pense que Nole va avoir besoin de temps pour se mettre dans le rythme et je le vois bien concéder une manche. Je vous conseille donc deux paris sur cette affiche : victoire de Djokovic avec plus de 20 jeux dans le match (2.10) et succès du Serbe en trois manches (3.65) !

