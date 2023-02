PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 février – ATP Marseille

Mon pronostic : Fils prend un set contre Sinner (2.05)

Cette rencontre est un remake de la demi-finale à Montpellier d’il y a quelques jours. Sinner était sorti vainqueur de ce duel en deux manches mais avait du sauver deux balles de sets lors de la première manche contre un Arthur Fils, boosté par le public. Ici, à Marseille, ce dernier sera encore plus chaud et va pousser le jeune Français. Sinner devra donc se méfier, lui qui a beaucoup joué ces derniers temps avec un titre à Montpellier puis une finale perdue contre Medvedev à Rotterdam. Tête de série n°2, l’Italien a bénéficié d’un bye au premier tour et a donc pu se reposer. C’est toujours difficile d’entrer dans un tournoi face à un joueur qui a déjà disputé une rencontre. Je vous propose donc de miser sur le fait que Fils prenne une manche pour plus que doubler la mise.

