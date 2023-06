PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 23 juin – ATP Queen’s

Mon pronostic : Korda bat Norrie (1.84)

Je pense qu’il va falloir compter sur Sebastian Korda pour cette saison sur gazon. Après un excellent début d’année, l’Américain a été contraint à l’abandon alors qu’il disputait un quart de finale de l’Open d’Australie. Il a ainsi été éloigné des courts pendant trois mois et a eu du mal à retrouver son niveau sur terre battue. Mais il semble aujourd'hui en pleine possession de ses moyens sur le gazon londonien, comme en témoigne son succès contre Frances Tiafoe, vainqueur du tournoi de Stuttgart, au tour précédent. Particulièrement élégant, Korda se déplace aussi très bien et possède un revers à deux mains fabuleux. Si Cameron Norrie aime jouer sur herbe, j’avoue que je ne vois pas comment le Britannique pourrait s’en sortir face à un adversaire dans une telle confiance, au point de se déclarer parmi les favoris à Wimbledon ! Cette audace me plaît et m’incite à miser sur un succès de l'Américain aujourd’hui.

Pariez sur Korda – Norrie ici !