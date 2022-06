PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 23 juin – WTA Bad Homburg

Mon pronostic : Anisimova bat Halep (2.35)

C’est un duel très intéressant ! Simona Halep se montre très efficace depuis le début de la saison sur herbe. La Roumaine a, en effet, remporté cinq de ses six rencontres sur cette surface, atteignant les demi-finales à Birmingham. Toutefois, ces succès le furent toujours face à des adversaires hors du top 50, son unique revers l’étant face à la vingt-neuvième mondiale Beatriz Haddad Maia. Ce match face à Amanda Anisimova pourrait donc être bien plus compliquée tant l’Américaine est redoutable sur gazon. Avec une certaine puissance et une précision dévastatrice, la joueuse de vingt-cinq ans sera l’une des adversaires à éviter à Wimbledon. Son jeu très offensif devrait faire mal à Halep qui mise quasiment tout sur l’endurance. Je vous propose donc de miser sur un succès d’Anisimova. Un beau pari coté à 2.35.

