PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 23 mars Masters 1000 Miami

Mon pronostic : H. Gaston sort E. Nava en trois sets (3.70) !

Premier tour idéal pour Hugo Gaston au Masters 1000 de Miami ! Le Français, soixante-huitième au classement ATP, va affronter un joueur classé au delà de la trois-centième place mondiale qui a bénéficié d'une invitation de la part des organisateurs. J'ai déjà vu Emilio Rava et je trouve qu'il manque de puissance pour percer au plus haut niveau. Malgré tout, c'est toujours difficiel d'affronter un Américain qui évolue devant son public et Hugo devra gérer le statut de favori. Je mise donc sur une victoire de Gaston en trois manches (3.70) !

Pariez sur Nava - Gaston ici