PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 23 mars – Masters 1000 Miami

Mon pronostic : Paire bat Watanuki (2.25)

Et si on retrouvait le très bon Benoît Paire ? Il vient tout juste de sortir des qualifications en battant notamment Kokkinakis. Le Français a été excellent au service avec énormément d’aces. Il devra trouver de la régularité pour reprendre totalement confiance et cela pourrait passer par un succès aujourd’hui sur Yosuke Watanuki. Le Japonais l’avait battu il y a un mois à Monterrey en deux manches. Cela avait tourné lors du tie-break de la première manche. Ici, en qualifications, il a battu Blockx et O’Connell. Cependant, je crois au retour de Benoît Paire pour une cote de 2.25 ! Un risque qu’il faut prendre.

