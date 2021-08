PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 24 août - ATP Winston-Salem

Mon pronostic : B. Paire bat G. Simon (1.76) !

Duel 100% français ce mardi à Winston-Salem entre Benoît Paire et Gilles Simon. Inutile de rappeler que l'Avignonnais est de retour en très grande forme après de longs mois à l'agonie sportivement. Lors du Masters de Cincinnati, il a brillé en atteignant les quarts de finale pour la seconde fois de sa carrière en Masters 1000, en battant notamment tour à tour Denis Shapovalov et John Isner. On ne peut pas en dire autant pour Gilles Simon, qui, depuis quelques années, n'est plus que l'ombre de lui-même. L'ancien numéro 6 mondial est sorti du top 100 et semble clairement sur la fin. Le Niçois s'est même amusé de sa victoire contre Arthur Rinderknech au tour précédent sur twitter :"je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais... J'ai gagné un match". Ce message très amusant est toutefois symbolique... C'est pourquoi je vous propose sans hésiter de parier sur la victoire de Benoît Paire contre Gilles Simon pour une belle cote de 1.76 !

