PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 24 février – ATP Marseille

Mon pronostic : Fils bat Wawrinka (1.82)

Bénéficiant du forfait de KJaniik Sinner, Arthur Fils se retrouve en quart de finale face à Stan Wawrinka. Le Suisse a eu un jour de repos après sa victoire en trois manches face à Richard Gasquet. Le triple vainqueur en Grand Chelem va faire son retour dans le top 100 lundi, plus d’un an après en être sorti. Après deux rencontres au bout des trois manches, il faudra voir dans quel état physique est Stan. Arthur Fils pourrait donc en profiter. Il arrive frais en n’ayant disputé qu’une seule rencontre, face à Safiullin. Il joue très bien, en frappant fort des deux côtés. Il faudra qu’il résiste à la puissance de Wawrinka notamment en revers. Il en est capable et je pense qu’il sortira vainqueur de ce duel (1.82) !

Pariez sur Wawrinka – Fils ici !