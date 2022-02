PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 24 février – WTA Doha

Mon pronostic : Ostapenko bat Muguruza (2.15)

Très belle rencontre à suivre pour ce quart de finale à Doha. Muguruza a eu des premiers tours faciles avec des matches contre Cirstea et Brengle. L’Espagnole s’est imposée par deux fois sans perdre un set. Son début de saison n’est pas exceptionnel avec déjà trois revers en huit duels. C’est la première fois qu’elle parvient à remporter deux rencontres de suite en 2022. Ostapenko est en pleine bourre avec une démonstration contre la numéro 3 mondiale, Krejcikova. La Tchèque n’a rien pu faire face à la puissance de la Lettonne. La 13e à la WTA n’a eu besoin que d’une heure et treize minutes pour passer ce tour après avoir disposé d’Anisimova et de Dodin lors des précédents. Je pense qu’Ostapenko va l’emporter. Je sens qu’elle est plus mature et en pleine confiance. Un beau pari coté à 2.15 !

