PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 24 juillet – ATP Hambourg

Cette affiche est très intéressante entre deux jeunes pépites du tennis mondial. Evidemment l’un est beaucoup plus haut que l’autre. Alcaraz fait déjà partie des meilleurs joueurs du circuit mais il n’est pas impressionnant depuis Madrid. A Roland Garros, il est tombé face à un grand Zverev puis, à Wimbledon, il n’a pas passé l’obstacle Sinner. Cette semaine, après un premier tour compliqué, l’Espagnol a ensuite déroulé contre Krajinovic, Khachanov et Molcan. Il monte en puissance et je le vois s’imposer. Attention tout de même à Musetti que l’on retrouve enfin à un bon niveau. L’Italien s’est également montré impressionnant en Allemagne en battant Cerundolo, Davidovich Fokina, Ruusuvuori et Lajovic. Je pense qu’il peut poser des problèmes à Alacaraz. Je verrais bien un tie-break dans la rencontre avec la victoire au bout de l’Espagnol. Un MYMATCH coté à 3.60 !

