PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 24 juillet ATP Umag

Mon pronostic : Richard Gasquet s'impose contre Daniel Altmaier (1.82) !

Que cela fait plaisir de retrouver Richard Gasquet en demi-finale d'un tournoi. En difficulté depuis quelques années, le Français a retrouvé un bon niveau à Umag, même s'il avait aussi atteint deux quarts de finale sur terre à Lyon et à Parme. Et pourquoi pas prolonger le plaisir en atteignant la finale cette fois-ci ? Ce serait amplement mérité sur l'ensemble de ses prestations en Croatie et ce serait une première depuis... 3 ans presque jour pour jour (22 juillet 2018 à Bastad) ! Peut-être un signe ? En tout cas j'ai envie d'y croire, ce ne sera pas facile contre le jeune allemand de 22 ans Daniel Altmaier qui réalise, lui aussi, un excellent tournoi avec notamment des victoires contre Mager et Lajovic. Pour une demi-finale, je pense que l'expérience jouera beaucoup, c'est pourquoi je vous conseille de parier sur la victoire de Richard Gasquet contre Daniel Altmaier (1.82) !

