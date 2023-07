PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 24 juillet - Hambourg ATP

Mon pronostic : Fils bat Galan et plus de 18,5 jeux dans le match (1.90)

Arthur Fils doit se donner les moyens de réaliser un beau parcours dans cet ATP 500. Alors qu'il a pris un peu de retard dans la course aux Jeux Olympiques, le Français a toutes les qualités nécessaires pour briller sur terre battue. Puissant et athlétique, il a déjà montré de belles choses cette année, avec notamment une victoire au tournoi de Lyon. En face, Daniel Galan a clairement privilégié l'ocre cette année. Auteur de bonnes performances également sur gazon, le Colombien proposera à coup sûr une belle adversité. Mais je pense tout de même que Fils est au-dessus et qu'il devrait finir par s'imposer. Je vous propose d'ajouter au moins 19 jeux à ce match, qui pourrait s'avérer long, afin de faire gonfler un peu la cote.

