PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 24 juin – WTA Bad Homburg

Mon pronostic : Garcia bat Cornet (2.05)

Ces demi-finales nous offrent une affiche 100% française très indécise ! Alizée Cornet a réalisé une grosse performance hier en éliminant Angélique Kerber en trois sets. La quarante-quatrième joueuse mondiale prouve ainsi qu’elle est à l’aise sur gazon après son échec au premier tour à Berlin, il y a dix jours. Mais, en face, Caroline Garcia est sur une dynamique très positive. Depuis son retour de blessure au pied, la joueuse de vingt-huit ans a retrouvé l’envie et le plaisir de jouer et ça se ressent sur les courts. Très affutée, elle sert bien et brille par la puissance de ses coups. Elle sera, de plus, motivée par les points à gagner, pour retrouver une place au classement WTA qui correspond plus à son niveau, alors qu’elle est actuellement soixante-quinzième. Dans ce contexte, je la vois s’imposer sans me risquer sur un scénario. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.05).

