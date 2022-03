PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 24 mars – ATP Miami

Mon pronostic : Humbert s’impose face à Bedene et plus de 20,5 jeux dans le match (2.30)

C’est le match idéal pour permettre à Ugo Humbert de se relancer. Le Français connait un long passage à vide, après avoir enchaîné mauvais résultats, blessures à répétition et Covid au cours des derniers mois. Actuellement en manque de confiance, le quarante-cinquième au classement ATP a réellement besoin de repartir de l’avant. Ça tombe bien car il a pu s’entrainer correctement depuis une semaine et se mettre dans des conditions idéales pour ce duel. Surtout face à un adversaire qui manque cruellement de rythme. En effet, Aljaz Bedene revient tout juste de huit mois sans compétition pour blessure et s’est logiquement incliné à Indian Wells face à Majchrzak pour son retour. Il faudra du temps au Slovène pour retrouver son niveau et sa confiance, même s’il a les capacités d’embêter son adversaire du jour. C’est pourquoi je miserais sur une victoire d’Ugo Humbert avec plus de 20,5 jeux dans la rencontre. Un pari coté à 2.30.

Pariez sur Bedene – Humbert ici !