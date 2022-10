PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 24 octobre – ATP Vienne

Mon pronostic : Coric bat Halys en trois sets (3.35)

La victoire est loin d’être évidente pour Borna Coric, qui est pourtant en forme avec onze victoires sur ses quatorze derniers duels. Après son magnifique et surprenant succès à Cincinnati, le Croate a fait le choix d’écouter son corps et de sélectionner ses tournois, en évitant d’enchaîner les rencontres. Une décision logique tant il était difficile de l’imaginer à ce niveau après sa longue blessure. Il pourrait toutefois manquer de rythme contre un Quentin Halys lui aussi en grande forme. A l’inverse, le Français ne s’arrête jamais et réalise de belles performances dans les compétitions mineures. Il a notamment atteint la finale du Challenger d’Orléans avant de s’imposer à Ismaning, en Allemagne. Bien en jambe et très bon au service, Halys a les capacités nécessaires pour embêter son rival du jour. Coric devrait tout de même gagner mais je vois un match en trois sets.

