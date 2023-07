PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 25 juillet - Atlanta ATP

Mon pronostic : Humbert bat Lestienne en deux sets (1.80)

C'est un match qui peut coûter cher à Constant Lestienne. En effet, actuellement 95e mondial, une défaite aujourd'hui pourrait l'éjecter du top 100. Et son état de forme cette année ne pousse pas à l'optimisme, avec un terrible bilan de 15 défaites sur ses 18 derniers duels, dont 3 abandons ! Et celui-ci pourrait s'alourdir au moment de défier Ugo Humbert. Car son compatriote est plutôt en forme malgré une saison assez difficile sur herbe. Vainqueur des Challengers de Cagliari et Bordeaux sur ocre, Humbert a prouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs français actuellement. Il devrait solidement s'imposer contre Lestienne.

