PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Éric Salliot du 25 juillet – ATP Atlanta

Mon pronostic : Kwon bat Giron (2.00)

Ce premier tour à Atlanta nous offre une belle affiche entre deux joueurs qui reviennent après un mois d’absence. Soon-Woo Kwon vit une année très compliquée. Alors qu’il reste sur sept défaites lors de ses huit derniers duels, le Sud-Coréen pratique pourtant un très beau tennis et peut embêter n’importe quel rival quand le mental suit. Son match face à Novak Djokovic à Wimbledon en est le parfait exemple. Malgré la défaite, il était parvenu à prendre un set au Serbe tout en lui proposant une belle adversité par la suite. Ce mois de pause a pu lui faire du bien avant d’affronter Marcos Giron sur le ciment américain, surface qu’il apprécie. Le 54e mondial joue à domicile mais ses performances en 2022 ne poussent pas à l’optimisme non plus (douze succès pour vingt-et-un revers). Avec un jeu moins complet que son adversaire du jour, je ne le vois pas gagner aujourd’hui.

