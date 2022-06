PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 25 juin – ATP Majorque Finale

Mon pronostic : Bautista-Agut s'impose face à Tsitsipas (2.20)

C'est un duel assez équilibré. Roberto Bautista-Agut a réalisé un tournoi très solide à Majorque. S'il a pu compter sur un coup de pouce du destin avec le forfait de Nick Kyrgios en huitième-de-finale, l’Espagnol a par la suite eu les scalps de Daniil Medvedev et de la sensation de ce tournoi, Antoine Bellier. N'ayant toujours pas perdu le moindre sets en trois rencontres, il a fait le plein de confiance sur une surface qui correspond parfaitement à son jeu. En face, Stefanos Tsitsipas est parvenu à se hisser en finale malgré ses difficultés sur gazon. Une belle performance qui reste à relativiser, avec des succès face à Ivashka, Giron et Bonzi. S'il se montre très sérieux, je pense qu'il fera face à ses limites contre un adversaire aussi doué sur herbe et devant son public. Je miserais donc sur une victoire de Bautista-Agut. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.20).

