PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 25 juin – WTA Bad Homburg Finale

Mon pronostic : Andreescu bat Garcia en trois sets (3.65)

La marche pourrait bien être trop haute pour Caroline Garcia. La Française a pourtant réalisé un très bon tournoi, avec notamment deux belles victoires face à Sasnovich et surtout Cornet en demi-finale. Il a fallu presque trois heures à la soixante-quinzième joueuse mondial pour se défaire de sa compatriote. Elle a donc dû laisser quelques plumes au moment d'affronter une Bianca Andreescu qui, au contraire, a pu bien se reposer. La Canadienne a, en effet, bénéficié du forfait de Simona Halep au tour précédent. Vainqueur de l'US Open en 2019, elle a depuis connu une longue traversée du désert avant de retrouver une telle forme. Dans un duel qui promet d'être long entre deux joueuses qui servent bien, je pense qu'Andreescu prendra l’ascendant physique et psychologique sur Garcia et s'imposera en trois sets. Un pari coté à 3.65.

