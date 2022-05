PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Eric Salliot du 25 mai Roland Garros

Mon pronostic : Richard Gasquet domine Sebastian Korda (2.90) !

Les conditions seront idéales pour Richie aujourd'hui Porte d'Auteuil ! Gasquet aura la chance d'évoluer sur le Lenglen en fin d'après-midi et le public sera à fond derrière lui. Le Français, redescendu à la 70ème place mondiale, a toujours sa main fantastique et physiquement il arrivera assez frais car son premier tour s'est disputé sur deux jours. Sebastian Korda, lui, est un joueur de qualité, membre du top 30, mais je doute de ses qualités sur terre. Je mise sur un succès de Gasquet (2.90) et je conseille aux plus joueurs de tenter la victoire en quatre sets (6.25) !

Pariez sur Gasquet - Korda ici