PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d’Eric Salliot du 25 mars – ATP Miami

Mon pronostic : Kyrgios bat Rublev (2.30)

Très gros match à suivre aujourd’hui pour ce deuxième tour au Masters 1000 de Miami ! Actuellement 102e à l’ATP, Kyrgios vaut bien mieux que ce classement et n’a perdu que deux fois cette saison : contre Medvedev à l’Open d’Australie en quatre manches et face à Nadal à Indian Wells en prenant un set au Majorquin. Je pense qu’il a largement les capacités de s’imposer face à Rublev aujourd’hui. Le Russe réalise un très bon début de saison avec des titres à Marseille et Dubaï mais a du mal lors des gros événements. Il a perdu en demi-finale contre Fritz à Indian Wells et au troisième tour à Melbourne lors du premier Grand Chelem de l’année. C’est pourquoi je tenterais un gros coup en misant sur Kyrgios pour une cote de 2.30 !

