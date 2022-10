PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 25 octobre sur l'ATP de Bâle

Mon pronostic : Adrian Mannarino bat Botic Van De Zandschulp (2.20)

Mannarino a le chic de pouvoir faire déjouer pas mal de joueurs ! Je ne pense pas qu'il soit à 100% de sa forme dans cette fin de saison mais Van de Zandschulp n'est pas mieux. Le Néerlandais tire encore plus la langue. Le Français a besoin de se montrer, il a Bercy dans le viseur. Il n'est pas encore dans le tableau final, et il aurait besoin de cinq forfaits pour y être convié. Autre solution : avoir une wild card. Il pourrait l'avoir mais Richard Gasquet risque d'en avoir une et Gilles Simon, pour faire ses adieux à Bercy, également. Même s'il est numéro 1 français, ça va se jouer jusqu'au dernier moment pour avoir cette fameuse wild card. Une défaite pourrait lui couter très cher, je vais faire confiance à l'orgueil du Français. Je vois donc Adrian Mannarino battre Botic Van De Zandschulp !

